Президент США во время полета на борту своего самолета ответил на вопросы журналистов по поводу аннексии Крыма и санкций против Москвы.
Donaldas Trumpas
© Sipa / Scanpix

Отвечая на вопрос репортера, могут ли Соединенные Штаты признать Крым частью российской территории, американский президент ответил: "Мы посмотрим". Об этом в пятницу, 29 июня, сообщило агентство Reuters.

Аналогичным образом Дональд Трамп высказался о возможной отмене санкций в отношении России: "Мы посмотрим, что будет делать Россия". Эти заявления были сделаны во время общения Трампа с журналистами на борту президентского авиалайнера Air Force One по пути в штат Нью-Джерси.

Ранее Трамп также обозначил список тем предстоящего российско-американского саммита в Хельсинки, который пройдет 16 июля. Речь пойдет о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США, а также о Сирии и Украине.

Deutsche Welle
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