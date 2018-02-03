Британцы перестали посещать солярии из страха выглядеть, как президент США Дональд Трамп. Результаты проведенного опроса опубликовал The Independent.
Donaldas Trumpas skaito metinį pranešimą
© Reuters / Scanpix

По информации издания, внешность президента может снизить риск заболевания раком кожи в Соединенном Королевстве, так как его жители теперь предпочитают естественный цвет, а не «оранжевый налет» на лице и «круги панды».

Об этом исследователям сообщили почти три четверти жителей Великобритании, которые собирались или регулярно посещали солярии.

Восемь из десяти опрошенных в возрасте от 55 до 64 лет сказали, что ненатуральный цвет кожи Трампа демотивирует их загорать искусственным путем. Эти мысли посещают 75 процентов женщин и 69 процентов мужчин.

Семейный врач Кристи Лау предупредила, что искусственный загар ускоряет процесс старения кожи и повреждает ее клетки, что приводит к раковым образованиям. «То, что у президента белые круги под глазами, говорит о том, что он загорает в очках, но этого недостаточно», — добавила она.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ультрафиолетовое излучение может приводить к раку кожи. Ежегодно в мире регистрируется около 132 тысяч случает заболеванием меланомой — самой агрессивной формой заболевания. Она опасна тем, что метастазы появляются очень быстро и через кровь и лимфу разносятся по всему организму, становясь причиной развития вторичных раковых опухолей.

Lenta.ru
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В мире

США создадут ядерное оружие малой мощности

Для использования ядерных боеголовок малой мощности...

Власти Британии заинтересовались источниками дохода россиян из-за сериала (9)

Власти Великобритании заинтересовались доходами...

Производство бумажных денег в мире по-прежнему растет (1)

По данным ЕЦБ, в странах еврозоны к концу 2017 года...

В Италии задержали ранившего шесть иностранцев мужчину

В итальянском городе Мачерата мужчина начал стрелять в...

В Венеции гондольеры остались без работы из-за обмеления каналов (2)

В Венеции гондольерам пришлось временно приостановить...

TOP новостей

Опрос: жители Литвы жалуются на рост цен больше всех в ЕС (35)

У литовцев больше, чем у других жителей Европейского...

Общественность ВХА не верит в обвинения Тримакаса (7)

После того, как несколько бывших студенток Вильнюсской...

С февраля повышается сумма алиментов (4)

С февраля в Литве повысилась сумма выплачиваемых...

Известная художница о Гасюнасе: студентки плакали (58)

В сексуальных домогательствах профессора Вильнюсской...

Прогноз: любителей зимней погоды ожидают приятные новости

В ближайшее время ожидается резкое похолодание. Уже в...