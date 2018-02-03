По информации издания, внешность президента может снизить риск заболевания раком кожи в Соединенном Королевстве, так как его жители теперь предпочитают естественный цвет, а не «оранжевый налет» на лице и «круги панды».

Об этом исследователям сообщили почти три четверти жителей Великобритании, которые собирались или регулярно посещали солярии.

Восемь из десяти опрошенных в возрасте от 55 до 64 лет сказали, что ненатуральный цвет кожи Трампа демотивирует их загорать искусственным путем. Эти мысли посещают 75 процентов женщин и 69 процентов мужчин.

Семейный врач Кристи Лау предупредила, что искусственный загар ускоряет процесс старения кожи и повреждает ее клетки, что приводит к раковым образованиям. «То, что у президента белые круги под глазами, говорит о том, что он загорает в очках, но этого недостаточно», — добавила она.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ультрафиолетовое излучение может приводить к раку кожи. Ежегодно в мире регистрируется около 132 тысяч случает заболеванием меланомой — самой агрессивной формой заболевания. Она опасна тем, что метастазы появляются очень быстро и через кровь и лимфу разносятся по всему организму, становясь причиной развития вторичных раковых опухолей.