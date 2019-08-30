Президент сообщил, что вместо него делегацию США, направляющуюся в Варшаву на церемонию по случаю 80-летия с начала Второй мировой войны, возглавит вице-президент Майк Пенс.
"Кажется, это будет очень, очень большой шторм", - заявил Трамп, выступая в Розовом саду Белого дома на церемонии, посвященной началу деятельности Космического командования США.
"Я только что разговаривал с польским президентом [Анджеем] Дудой и выразил наилучшие пожелания от своего лица и от лица американского народа. Наш приоритет – безопасность людей, которые находятся на пути урагана, и я в ближайшее время обозначу сроки своей поездки в Польшу", - добавил Трамп.
Национальный центр по ураганам сообщил сегодня, что к пятнице "Дориан" усилится до "мощного урагана", а в выходные останется "крайне опасным ураганом". Когда он достигнет территории Флориды – это случится уже в воскресенье или в понедельник - ураган может усилиться до предпоследней, четвертой категории.
По сообщению Reuters, советник президента Польши Кшиштоф Шчерски в интервью телеканалу TVN24 подтвердил, что Дональд Трамп и Анджей Дуда разговаривали сегодня по телефону. Шчерски добавил, что президенты обсудили возможность переноса поездки Трампа в Польшу в течение нескольких ближайших месяцев.
В Белом доме подписали указ о создании Космического командования
Министр обороны США Марк Эспер в четверг подписал...
Ураган "Дориан" угрожает Космическому побережью во Флориде
По мере приближения мощного урагана "Дориан" к...
Трамп отменил визит в Польшу из-за приближающегося к Флориде урагана (8)
Президент США Дональд Трамп в четверг неожиданно...
Новый глава МИД Украины назвал приоритеты внешней политики (2)
Новый министр иностранных дел Украины Вадим...
Новый премьер Греции добивается от Германии репараций за ущерб во время войны
Новый премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис...
TOP новостей
Женщину поразили цены на школьные рюкзаки: пришлось вести дочь к другой полке (10)
Большая часть участников опроса в Литве убеждена, что...
Правительство Литвы меняет планы, "детские" деньги увеличат, но не до 70 евро (1)
Правительство Литвы меняет планы, "детские" деньги...
Депутат предлагает вычеркнуть из списка выходных 1 мая (2)
Депутат литовского парламента Пятрас Чимбарас...
Вильнюс отметит дни города, будет ограничено движение транспорта (3)
30 августа начинается самый большой праздник Вильнюса...