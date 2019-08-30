Президент сообщил, что вместо него делегацию США, направляющуюся в Варшаву на церемонию по случаю 80-летия с начала Второй мировой войны, возглавит вице-президент Майк Пенс.

"Кажется, это будет очень, очень большой шторм", - заявил Трамп, выступая в Розовом саду Белого дома на церемонии, посвященной началу деятельности Космического командования США.

"Я только что разговаривал с польским президентом [Анджеем] Дудой и выразил наилучшие пожелания от своего лица и от лица американского народа. Наш приоритет – безопасность людей, которые находятся на пути урагана, и я в ближайшее время обозначу сроки своей поездки в Польшу", - добавил Трамп.

Национальный центр по ураганам сообщил сегодня, что к пятнице "Дориан" усилится до "мощного урагана", а в выходные останется "крайне опасным ураганом". Когда он достигнет территории Флориды – это случится уже в воскресенье или в понедельник - ураган может усилиться до предпоследней, четвертой категории.

По сообщению Reuters, советник президента Польши Кшиштоф Шчерски в интервью телеканалу TVN24 подтвердил, что Дональд Трамп и Анджей Дуда разговаривали сегодня по телефону. Шчерски добавил, что президенты обсудили возможность переноса поездки Трампа в Польшу в течение нескольких ближайших месяцев.