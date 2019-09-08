Президент Афганистана Гани и лидеры "Талибана" должны были провести переговоры с Трампом в США, однако он отменил мероприятие. Свое решение Трамп объяснил нападением "Талибана" в Кабуле 2 сентября.
Donaldas Trumpas
© AP / Scanpix

Президент США Дональд Трамп в субботу, 7 сентября, отменил запланированные переговоры с представителями радикальной исламистской группировки "Талибан" и президентом Афганистана Ашрафом Гани. Об этом Трамп сообщил на своей странице в Twitter.

Статьи по теме:
Почему крайне правые считают Сороса злодеем и при чем тут "еврейский заговор"?  (8)
Адам Михник в Литве: Россия не должна быть империей  (177)

По словам Дональда Трампа, делегация "высокопоставленных талибов" должна была прибыть в Соединенные Штаты, чтобы провести "секретную встречу" в загородной резиденции президента США. "К сожалению, чтобы создать фальшивое преимущество на переговорах, они признались в нападении в Кабуле, унесшем жизнь одного из наших великих солдат, а также жизни еще 11 человек. Я немедленно отменил и встречу, и мирные переговоры", - заявил Трамп.

"Талибан" устроил атаку в дипломатическом квартале Кабула

В свою очередь, президент США подчеркнул, что с людьми, которые не могут договориться о прекращении огня во время мирных переговоров и вместо этого убивают невиновных людей, вероятно, нельзя заключить сколько-нибудь значимое соглашение. "Сколько еще десятилетий они готовы воевать?" - написал Трамп в серии твитов.

Взрыв, унесший жизни не менее 16 человек, прогремел в дипломатическом квартале Кабула 2 сентября. Ответственность за нападение взяла на себя радикальная исламистская группировка "Талибан".

США ведут переговоры с "Талибаном"

Прямые переговоры США с "Талибаном" начались в 2018 году - после 18 лет противостояния. Боевики требуют вывода американских войск и прекращения использования афганской территории в качестве перевалочной базы для миссий в других странах. В свою очередь Вашингтон готов вывести военных с пяти баз в Афганистане в обмен на предоставление гарантий безопасности со стороны "Талибана", разрыв его отношений с группировкой "Аль-Каида", а также вступление в переговоры о перемирии с официальным Кабулом.

НАТО завершила свою миссию в Афганистане в 2014 году, оставив в стране до 16000 солдат для тренировки и иной поддержки местных сил безопасности. Большая их часть - американские военные. 29 августа президент Дональд Трамп заявил, что США намерены сократить свой контингент в Афганистане почти вдвое - с 14000 до 8600 солдат и офицеров. Он добавил, что Вашингтон не собирается выводить всех своих военных даже в случае заключения с "Талибаном" соглашения о мире.

Deutsche Welle
Статьи по теме:

В Конгрессе требуют от Трампа санкций из-за протестов в Москве (7)

Президент США Дональд Трамп должен ввести адресные...

Трамп намерен вывести войска из Афганистана до выборов 2020 года (3)

Президент США отчетливо указал на необходимость...

Взрыв на свадьбе в Афганистане унес жизни более 60 человек (5)

В одном из отелей на западе Кабула произошел взрыв, в...

При взрыве мечети в Пакистане погиб брат лидера афганского Талибана

Младший брат лидера афганских талибов Хайбатуллы...

В столице Афганистана прогремел мощный взрыв: десятки раненых

Мощный взрыв произошел на западе столицы Афганистана...

"Талибан" не будет вести прямые переговоры с афганским правительством: ждут ухода иностранных войск (1)

Движение " Талибан "* не собирается вести прямые...

В мире

Зеленский и Путин провели телефонные переговоры после обмена пленными (1)

Президенты Украины и России провели телефонный...

Семья Сенцова пересекла админграницу с Крымом и едет в Киев (12)

Семья освобожденного режиссера Олега Сенцова...

Трамп отменил мирные переговоры с "Талибаном" (1)

Президент Афганистана Гани и лидеры "Талибана" должны...

Союзник Хуана Гуайдо формирует "теневое" правительство Венесуэлы под защитой Испании

Один из лидеров венесуэльской оппозиции Леопольдо...

Ураган "Дориан" движется в сторону Канады (2)

По данным Национального центра ураганов, "Дориан"...

TOP новостей

После обмена пленными Литва призывает Россию отпустить оставшихся в заключении украинцев (34)

После того, как Киев и Москва обменялись пленными,...

Размер зарплаты в объявлениях о работе для некоторых – лишь формальность Трудовая инспекция: для проверок не хватает ресурсов (3)

Вступившие в силу в конце июля изменения в Трудовом...

На выборах в трёх округах в Литве на 15:00 проголосовали 14,53% избирателей (3)

На проходящих в воскресенье в выборах на свободные...

Правительство Литвы ищет способ трудоустроить больше осуждённых (15)

В правительстве Литвы ищут способы устроить на работу...

FIBA отклонила протест сборной Литвы (48)

После встречи с командой из Франции, которой сборная...