Поставки С-400 в Турцию начались 12 июля, США выступали против и неоднократно указывали Анкаре на возможные последствия. Президент Дональд Трамп утверждает, что санкции сейчас не рассматриваются.
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© AFP / Scanpix

В настоящий момент США не рассматривают возможность введения санкций против Турции из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400, заявил американский президент Дональд Трамп в четверг, 18 июля, передает Bloomberg.

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"Нет, сейчас мы это не рассматриваем", — ответил Трамп на вопрос журналистов.

США и другие страны НАТО опасаются, что если у Анкары появятся и С-400, и американские истребители пятого поколения F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать эти самолеты. Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган при этом заявлял, что сделка с Россией является самым важным соглашением для Анкары, и заверил НАТО, что альянс станет лишь сильнее.

Соглашение о закупке Анкарой четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 млрд долларов, половину этой суммы покроет российский кредит. Поставки систем начались в июле 2019-го.

РБК
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