Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается разрывать связи с Россией из-за инцидентов с отравлением людей нервно-паралитическим веществом "Новичок" в Великобритании.
Donaldas Trumpas, Vladimiras Putinas
© AFP / Scanpix

"Я думаю, что ладить с Китаем и ладить с Россией - это хорошо", - заявил глава государства в интервью газете The Sun, отвечая на вопрос, может ли он отказаться от участия в намеченной на 16 июля встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки в связи с происшествиями в Солсбери и Эймсбери.

Статьи по теме:
Грибаускайте желает Трампу на встрече с Путиным быть "максимально непредсказуемым"  (53)
Отравившаяся "Новичком" в Эймсбери британка скончалась  (51)

Напомним, 4 марта в Солсбери, по данным британских властей, воздействию "Новичка" подверглись бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Лондоне обвинили Россию в причастности к отравлению. Через несколько недель после госпитализации отец и дочь были выписаны из госпиталя, где прошли курс лечения. В настоящее время они находятся в неизвестном месте.

4 июля британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека оказались под воздействием неизвестного вещества и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде заявили, что 30 июня мужчина и женщина получили отравление тем же "Новичком", что и Скрипали.

8 июля пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в госпитале Солсбери. В минувший вторник пришел в сознание второй пострадавший - 45-летний Чарли Роули.

Саммит президентов России и США пройдет 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что лидеры обсудят перспективы двусторонних отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня.

Выступая перед журналистами после заседания саммита НАТО в Брюсселе в четверг, 12 июля, Трамп заявил, что Путин не является для него ни другом, ни врагом, но соперником. Он подтвердил, что планирует обсудить с президентом РФ ситуации в Сирии и на Украине, предполагаемое вмешательство Москвы в американские выборы и другие темы.

Накануне Трамп прибыл в Великобританию, его визит продлится до воскресенья, 15 июля, после чего глава государства отправится в столицу Финляндии на встречу с Путиным.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Скотланд-Ярд: пара в городе под Солсбери была отравлена "Новичком" (128)

Пара, госпитализированная в критическом состоянии в...

В мире

Трамп: "брексит" Терезы Мэй убьет торговый договор с США (7)

Дональд Трамп заявил, что Великобритания , скорее...

Трамп отказался рвать отношения с Россией из-за инцидентов в Солсбери и Эймсбери (21)

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается...

СМИ: Алгоритмы Facebook пометили 65 тысяч россиян как ”изменников родины” (8)

Алгоритмы компании Facebook , в автоматическом режиме...

Столтенберг: Грузия станет членом НАТО. Македония тоже приглашена в альянс (25)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг...

Пресса Британии: сможет ли Путин обменять Сирию на Крым? (31)

Президент Трамп начал свой визит в штаб-квартиру НАТО с...

TOP новостей

"Мы никого не боимся": президент Литвы ответила прокремлевской "России 1" (91)

Президент Литвы Даля Грибаускайте на саммите НАТО в...

Мужчина попал в нелепую ситуацию: "Содра" считает несуществующий долг и пеню (9)

Клайпедчанин уже больше года не находит общего языка с...

Карбаускис рассказал, кому налог на автомобиль платить не придется (38)

Лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис сказал, что не...

Пациенты и фармацевты не знают, что делать с отозванными с рынка лекарствами (4)

После того как Государственная служба по контролю над...

Американский суд принял неблагоприятное для Венцкене решение (9)

12 июля Неринга Венцкене снова предстала перед судом в...