"Я не знаю посла, но в США его не любят и не думают о нем хорошо. Мы больше не будем иметь с ним дело. Хорошие новости для замечательного Соединенного Королевства - то, что у них скоро будет новый премьер-министр. Хотя в прошлом месяце я наслаждался великолепным государственным визитом [в Британию], меня больше всего поразила королева!" - написал Трамп в "Твиттере".

В другом твите он раскритиковал политику Терезы Мэй, которая готовится покинуть пост британского премьера, касающуюся "брексита", заявив, что она создала "беспорядок".

Британское правительство назвало утечку писем посла неудачей, подчеркнув при этом, что Лондон и Вашингтон по-прежнему связывают "особые и прочные" отношения. Представитель Даунинг-стрит сказал: "Мы ясно дали понять США, как для нас прискорбна эта утечка. Выборочные выдержки не отражают близость и уважительность в отношениях [двух стран]".

В то же время послы должны давать честные оценки происходящего в тех странах, где они работают, поэтому Мэй поддерживает Дэррока, следует из заявления.

Конфиденциальные электронные письма посла, появившиеся в прессе в воскресенье, содержали ряд критических замечаний в адрес Трампа и его администрации. Политика Белого дома в них характеризовалась как "неуклюжая и неумелая".

В письмах, датируемых 2017 годом, говорится, что слухи о "распрях и хаосе" в Белом доме в основном подтвердились, а политика по таким важным вопросам, как Иран, оказалась "бессвязной и хаотичной".

Тем временем в Великобритании начинается официальное расследование обстоятельств того, как депеши британского посла попали в руки журналистов издания Mail on Sunday. Нужно понять, не замешана ли в этой истории некая вражески настроенная держава, пишет во вторник газета Times.

По данным издания, расследование попытается выяснить, не могли ли иностранные шпионы проникнуть в правительственные компьютерные системы.

Глава парламентского комитета по иностранным делам Том Тьюджентхат в интервью Times сказал, что тот, кто слил эту переписку прессе, нанес серьезный урон британскому правительству и народу.

Канцелярия премьер-министра заявляет, что пока не видела никаких признаков того, что переписка посла была перехвачена представителями какой-то другой страны.

Журналистка Mail on Sunday Изабел Оакшотт, которая опубликовала депеши британского посла, отвергла предположения о том, что у нее могли быть контакты с российскими спецслужбами. "Я рада сообщить, что у меня ровно ноль контактов с российскими спецслужбами", - написала она в "Твиттере".