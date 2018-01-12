Трамп отказался от визита в Британию

Вскоре после инаугурации Трампа в январе 2017 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй посетила его в Вашингтоне и официально пригласила приехать в Соединенное Королевство с государственным визитом.
Однако сроки такого визита не согласованы до сих пор, и даже более краткая поездка с целью открытия нового комплекса американского посольства на юго-западе Лондона не состоится, подтвердили Би-би-си источники, близкие к правительству. Вместо Трампа в Лондон приедет госсекретарь Рекс Тиллерсон.
Официально на Даунинг-стрит воздержались от комментариев.
Правительственные источники расходятся относительно причин отказа Трампа от визита. По одной версии, он не пожелал пересекать Атлантику спустя всего несколько недель после своей поездки на Давосский форум (пройдет 23-26 января). По другой, его смущала перспектива акций протеста в британской столице.
В Британии в конце ноября вызвал резко негативную реакцию ретвит Трампом видео, размещенного ультраправой организацией Britain First, которую практически весь британский политический истеблишмент считает экстремистской. В парламенте тогда даже звучали предложения запретить Трампу въезд в страну.
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