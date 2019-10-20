Президент США Дональд Трамп на фоне критики в СМИ и со стороны членов Демпартии отказался от проведения саммита лидеров стран "большой семерки" в июне 2020 года на принадлежащем ему курорте Trump National Doral в Майами (штат Флорида). Об этом он сообщил в субботу, 19 октября, в Twitter.

По утверждению главы государства, встреча там должна была быть проведена на тех условиях, что мероприятие не принесло бы ему "никакой прибыли", а также по возможности не предполагало бы трат из госбюджета США.

Тем не менее из-за "враждебности" критиков было принято решение "начать поиск другой площадки", отметил он. Речь, в частности, может идти о загородной резиденции президента США - Кэмп-Дэвиде.

В 2020 году Соединенные Штаты принимают "семерку" у себя, поэтому Трамп лично участвует в выборе места саммита.

Теннисные корты и бальные залы

Курорт Trump National Doral занимает участок в 800 гектаров. На территории расположены 4 поля для гольфа и отель с 643 номерами, теннисными кортами, большим бассейном и бальными залами.

Глава аппарата Белого дома также сообщил о дискуссиях касательно возможного приглашения российского президента Владимира Путина на саммит, передает американская телерадиокомпания CBS. Ранее Трамп уже предлагал вернуть Россию на встречи клуба индустриальных государств. Решение исключить РФ из этих встреч в 2014 году было обусловлено российской аннексией украинского полуострова Крым и конфликтом на востоке Украины.