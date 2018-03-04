По словам одного из собеседников агентства, в последний раз он видел Трампа с гамбургером две недели назад. В обед президента США, по словам источников, раньше входили два сэндвича «Биг-Мак» из сети ресторанов быстрого питания McDonald's, еще два сэндвича «Филе-о-фиш» и шоколадный молочный коктейль. Теперь Трамп перешел на салаты и рыбу.
Врач посоветовал Трампу употреблять меньше жиров и углеводов, а также заниматься физкультурой. По информации агентства, около двух недель назад Трамп перешел с фастфуда на салаты и рыбу.
В январе Джексон рассказал о «превосходном» здоровье Трампа, сообщал телеканал CNN. По словам врача, у президента «хорошие гены» и «отличные» кардиопоказатели.
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