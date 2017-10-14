По соглашению, подписанному администрацией Обамы в 2015 году, президент США каждые три месяца удостоверяет конгресс в том, что оно по-прежнему соблюдается и соответствует национальным интересам страны, и рекомендует продолжать приостановку болезненных санкций, введенных в ответ на иранскую ядерную программу.
Трамп после вступления в должность дважды неохотно заверял сделку, но отныне решил отказаться от этой практики. В своем обращении Трамп назвал Иран фанатичным режимом. Он обещал начать консультации с международными партнерами для внесения в него соответствующих изменений. Партнерами США по сделке с Ираном являются Великобритания, Франция, Германия, Россия и Китай.
В случае если не удастся прийти к консенсусу, ядерная сделка с Ираном будет отменена, пригрозил Трамп. Он обвинил Иран в поддержке терроризма и пригрозил не допустить появления ядерного оружия у Тегерана любыми способами.
Трамп также уполномочил министерство финансов США ввести новые санкции в отношении иранского Корпуса стражей исламской революции, однако не стал предлагать объявить всю эту организацию в целом террористической.
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