Президент США Дональд Трамп смягчил приговор в 40 месяцев лишения свободы своему бывшему советнику Роджеру Стоуну, признанному виновным в лжесвидетельстве. Стоун стал "жертвой мистификации" в вопросе, относящемся к России, говорится в заявлении Белого дома, опубликованном в пятницу, 10 июля. Существованию этой мистификации "левые и их союзники в СМИ способствовали на протяжении нескольких лет в попытке подорвать президентство Трампа", утверждается далее.

Экс-советник президента "уже пострадал в значительной степени", отмечается в документе. "С ним обошлись очень несправедливо <...> Теперь Роджер Стоун свободный человек", - резюмирует Белый дом.

В ноябре 2019 года Стоун был признан виновным в лжесвидетельстве, препятствовании правосудию и склонении другого свидетеля к даче ложных показаний. Присяжные сочли доказанным, что экс-советник президента солгал о контактах с представителем сайта WikiLeaks, чтобы получить компрометирующую демократов информацию. Защита Стоуна утверждала, что тот не получил никакого компромата и закон не был нарушен. Суд в Вашингтоне в феврале приговорил 67-летнего экс-советника к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы. Он должен был начать отбывать наказание на следующей неделе.

Роджер Стоун был одним из фигурантов расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в выборы американского президента в 2016 году. Расследование было завершено в марте 2019 года. Спецпрокурор выявил попытки представителей РФ вмешаться в предвыборную гонку, но не смог доказать сговор предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими властями. Официальный Вашингтон решительно отверг возможность "любого сговора с Россией между предвыборным штабом нынешнего президента или его администрацией".