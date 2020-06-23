Трамп остановил выдачу рабочих виз в США

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 22 июня, подписал указ об остановке до конца года выдачи некоторых видов рабочих виз.
В частности, речь идет о типе виз H1-B, которая предназначается для ограниченной по времени работе высококвалифицированных специалистов - таких как ученых и инженеров. Кроме того, ограничения коснутся типа L-1, который применяется при переводе в США сотрудников фирм, работающих в других странах. А также типа H-2B - для сезонных рабочих, которые работают чаще всего в сфере ландшафтной планировки и гостиничного бизнеса. Под запрет подпадет и большинство виз категории J, которые выдаются участникам программ культурного и профессионального обмена.
Причиной для этой меры стала возросшая из-за пандемии коронавируса безработица в США, превышающая 13 процентов. По мнению представителей Белого дома, эти ограничения позволят сохранить для американцев около полумиллиона рабочих мест.
Кроме того, Трамп до конца года продлил ограничения на приезд США с помощью программы грин-карт.
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