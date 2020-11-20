По закону штата Дональд Трамп имел право затребовать пересчет, так как разрыв между претендентами составляет менее 1%. Голоса будут пересчитаны только в округах Милуоки и Дейн, где, по мнению штаба действующего президента, были совершены основные нарушения с бюллетенями, присланными по почте.

Представители Трампа утверждали, что присланные по почте бюллетени выдавались и обрабатывались с нарушениями, а также что при этом не соблюдались законы штата об удостоверении личности избирателей. Никаких доказательств этого штаб действующего президента не представил.

В округах Милуоки и Дейн расположены крупнейший город Висконсина Милуоки и университетский город Мэдисон. Здесь традиционно явное большинство жителей голосует за демократов; в этом году на них пришлась треть всех голосов, полученных Байденом в Висконсине.

По словам главы избирательной комиссии Висконсина, пересчет голосов всего штата обошелся бы Трампу в 7,9 млн.

Судьбу президентского кресла в США решает коллегия выборщиков, состоящая из 538 человек. Все они представляют 50 американских штатов пропорционально их численности населения. Чтобы выиграть выборы один из кандидатов должен набрать 270 или более голосов выборщиков.

В настоящий момент Джо Байден набирает 306 голосов, Дональд Трамп - 232. Для победы на этих выборах Трампу нужно успешно добиться пересмотра результатов как минимум в трех штатах, но, по словам экспертов, это было бы беспрецедентно.

В настоящий момент пересчет голосов происходит также в Джорджии и Аризоне, результаты ожидаются к вечеру четверга.

В Аризоне пересчет происходит вручную. Вице-губернатор штата демократка Кэтлин Хоббс заявила в среду, что получает все больше угроз и предупреждений о возможных беспорядках, и обвинила президента и ряд конгрессменов в распространении ложной информации о результатах выборов.

В Джорджии при перепроверке результатов голосования нашли несколько тысяч неучтенных ранее бюллетеней, и преимущество Байдена над Трампом сократилось с 14156 голосов до 12781. Пересчет продолжается, однако общий результат вряд ли изменится, считают власти штата.

Дональд Трамп отказывается признать поражение и грозит дальнейшими судебными исками. Байден, со своей стороны, предупреждает, что затягивание передачи дел новой администрации будет иметь необратимые последствия для страны в плане борьбы с пандемией Covid-19.

Где еще Трамп оспаривает результаты голосования?





У команды Трампа есть время до 8 декабря, чтобы решить все спорные вопросы. Голосование в коллегии выборщиков состоится 14 декабря.

В Пенсильвании штаб Трампа обратился к судье за разрешением вернуть в их исковое заявление пункты, которые они сами ранее исключили из своей жалобы. Речь идет об утверждении команды действующего президента, что наблюдателей от Республиканской партии в этом штате незаконно не допустили к контролю за процессом подсчета голосов.

Во вторник в Мичигане республиканцы в составе избирательной комиссии, состоящей из представителей обеих партий, отказались официально сертифицировать победу Джо Байдена. Они указывали на нарушения, хоть и незначительные, в округе Уэйн, куда входит Детройт.

Демократы в составе комиссии обвинили их в попытке лишить избирательного права жителей Детройта, где чернокожее население представляет большинство.

В итоге республиканцы уступили. В качестве компромисса стороны договорились направить официальный запрос вице-губернатору штата с просьбой провести дополнительную проверку в спорном округе.

Республиканская партия Невады подала судебный иск, в котором оспаривает победу Джо Байдена в своем штате. В иске, в частности, говорится, что "имевшие место мошенничество и злоупотребления делают незаконными предполагаемые результаты выборов в Неваде". Никаких доказательств мошенничества пока не предъявлено.

Истцы просят судью признать победу в штате за Дональдом Трампом или аннулировать результаты голосования. Ранее подобный иск в Неваде подал избирательный штаб Трампа.