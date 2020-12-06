Дональд Трамп призвал губернатора Джорджии республиканца Брайана Кемпа созвать специальное заседание законодательных органов штата по вопросу о возможном пересмотре результатов президентских выборов 3 ноября на его территории. Соответствующую запись глава Белого дома разместил в Twitter в субботу, 5 декабря.

"Вы так и не провели проверку подлинности подписей (проголосовавших. - Ред.)", - написал Трамп. "По крайней мере, незамедлительно созовите специальную сессию заксобрания. Это вы можете сделать легко и оперативно", - добавил он. По данным источников американских СМИ, Трамп настаивал на спецсесси заксобрания Джорджии и во время телефонного разговора с Кемпом, который состоялся ранее в этот же день, но губернатор ответил отказом.

Высказывания Дональда Трампа предшествуют митингу на юге Джорджии, где он выступит в поддержку двух кандидатов от республиканцев, борющихся за кресла в Сенате. Вопрос контроля над верхней палатой Конгресса США будет окончательно решаться 5 января 2021 года во время второго тура выборов в этом штате, где на кону стоят сразу два сенатских мандата.

В Джорджии уже пересчитывали голоса и подтвердили победу Байдена

Ранее, 4 декабря, штаб Трампа подал иск в суд штата Джорджия о признании недействительными результатов выборов. По его версии, "были задокументированы десятки тысяч незаконно отданных голосов", в то же время представители штаба не привели фактов, которые подтверждали бы эти утверждения.

Власти Джорджии 20 ноября уже проводили повторный пересчет голосов, который подтвердил победу в штате на выборах президента США демократа Джо Байдена. Трамп набрал 49,25 процента голосов, Байден - 49,51 процента. Победа в Джорджии дает кандидату 16 голосов выборщиков.

Заседание выборщиков

Официально победителя выборов президента США объявляют 538 членов коллегии выборщиков, голосование которых запланировано на 14 декабря. В федеральном законодательстве Соединенных Штатов нет норм, которые бы обязывали выборщиков голосовать тем или иным образом. Некоторые штаты тем не менее предписывают своим выборщикам обещать голосовать в соответствии с волеизъявлением жителей. Поддержка другого кандидата или отказ от голосования считаются нарушением клятвы и в 24 штатах караются по закону. Данную норму в этом году подтвердил Верховный суд США. По данным AP, пока нет оснований предполагать, что кто-либо из выборщиков, которые 14 декабря должны поддержать Джозефа Байдена, откажется это сделать.

Новый президент вступит в должность 20 января 2021 года, после церемонии инаугурации, которая пройдет на ступенях Капитолия в Вашингтоне. В ходе всего периода до указанной даты команда Байдена будет определяться с распределением постов в предстоящей администрации.

Процедура передачи власти запущена

Избирательная кампания нынешнего года, проходившая в условиях пандемии коронавируса, была очень напряженной. 7 ноября, после того как ряд ведущих американских СМИ спрогнозировал победу Джозефа Байдена, действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что отказывается соглашаться с результатами выборов. Глава Белого дома несколько недель не признавал поражение, пытаясь оспорить итоги голосования в судах. Однако в конце ноября Трамп все же поддержал решение Управления по общим вопросам администрации США начать процедуру передачи президентской власти в стране.