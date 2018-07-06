Трамп оказывает давление на Германию из-за российского газа

Президент США упрекает власти ФРГ в том, что они платят России миллиарды долларов за газ вместо того, чтобы увеличивать расходы на оборону. "А мы остаемся дураками, которые за все это платят", - заявил Дональд Трамп.
Angela Merkel, Donaldas Trumpas
© Reuters / Scanpix

В преддверии саммита НАТО президент США Дональд Трамп обрушился с новой критикой на союзников по альянсу, особенно на Германию. "Я скажу НАТО: вы должны оплачивать свои счета, Соединенные Штаты не станут беспокоиться обо всем", - указал Трамп вечером в четверг, 5 июля, выступая перед своими сторонниками в Грейт-Фолсе (штат Монтана). Он раскритиковал правительство в Берлине за то, что оно направляет на оборону лишь примерно 1 процент своего ВВП вместо положенных 4 процентов.

"Знаешь, Ангела (…) я не знаю, сколько защиты мы получаем, защищая вас, - заявил американский президент, обращаясь к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель (Angela Merkel). - А вы идете и заключаете газовую сделку с Россией, нефть и газ из России, и платите России миллиарды и миллиарды долларов. Вы хотите получить защиту от России, но, тем не менее, платите России миллиарды долларов. А мы остаемся дураками, которые за все это платят".

Конфликт между Вашингтоном и Берлином из-за объема расходов на оборону в рамках НАТО и распределении финансовой нагрузки внутри альянса длится уже не один месяц. США настаивают на том, чтобы партнеры по НАТО придерживались договоренности 2014 года и чтобы не позднее 2024 года их оборонный бюджет составлял 2 процента ВВП. Германия пока только движется в направлении этого показателя: министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) недавно обозначила новую цель - 1,5 процента.

11 и 12 июля Трамп примет участие в работе саммита НАТО в Брюсселе. 16 июля он проведет переговоры в Хельсинки с президентом России Владимиром Путиным.

Deutsche Welle
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