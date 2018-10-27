Информационные агентства отмечают, что визит Путина в Вашингтон может вызвать шквал критики в США. Американские спецслужбы обвиняют Россию во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году. Москва категорически отвергает эти обвинения.
Путин и Трамп уже неоднократно встречались на полях международных конференций. В июле лидеры двух стран провели саммит в столице Финляндии Хельсинки. После этой встречи критики стали обвинять Трампа в том, что он проявил слабость на переговорах с российским президентом.
Дональд Трамп неоднократно заявлял, что установление добрых отношений с Путиным - в интересах США. Лидеры двух стран намерены провести короткую встречу 11 ноября на полях торжеств в Париже по случаю 100-летия со времени окончания Первой мировой войны.
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