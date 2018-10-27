Президент США Дональд Трамп официально пригласил российского коллегу Владимира Путина на встречу в верхах в Вашингтоне. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в ходе визита в Грузию в пятницу, 26 октября. Болтон сказал, что он передал Путину приглашение Трампа в ходе недавнего визита в Москву, однако не уточнил, принял ли российский президент это приглашение.
Donaldo Trumpo ir Vladimiro Putino susitikimas
© Sputnik / Scanpix

Информационные агентства отмечают, что визит Путина в Вашингтон может вызвать шквал критики в США. Американские спецслужбы обвиняют Россию во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году. Москва категорически отвергает эти обвинения.

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Путин и Трамп уже неоднократно встречались на полях международных конференций. В июле лидеры двух стран провели саммит в столице Финляндии Хельсинки. После этой встречи критики стали обвинять Трампа в том, что он проявил слабость на переговорах с российским президентом.

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что установление добрых отношений с Путиным - в интересах США. Лидеры двух стран намерены провести короткую встречу 11 ноября на полях торжеств в Париже по случаю 100-летия со времени окончания Первой мировой войны.

Deutsche Welle
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