Президент США Дональд Трамп одобрил сделку между китайским холдингом ByteDance - владельцем видеосервиса TikTok - и американской корпорацией Oracle о продаже последней и еще одной американской компании - Walmart - 20 процентов сервиса. Об этом в воскресенье, 20 сентября, сообщил телеканал CNN.

При этом ByteDance остается мажоритарным владельцем TikTok (80 процентов). "Я благословил эту сделку. Если они договорятся, будет здорово. Если нет - это тоже нормально", - отметил Трамп.

По словам главы Белого дома, он уверен, что по итогам данной финансовой операции безопасность сервиса будет "гарантирована на 100 процентов". Американский президент добавил, что компании будут использовать "различные облачные сервисы".

Китайский видеосервис TikTok и мессенджер WeChat с 20 сентября должны были заблокировать для скачивания из магазинов приложений пользователями, находящимися на территории США. Как уточняет канал CNN, одобрение Трампом сделки позволило на время предотвратить данный шаг.

Соображения нацбезопасности

Трамп 6 августа подписал указы, запрещающие любые транзакции с компаниями ByteDance и Tencent (владельца мессенджера WeChat) в США. Он обосновал свои указы против TikTok соображениями национальной безопасности. В частности, президент подозревает, что с помощью TikTok можно составлять профили передвижений американских чиновников и шпионить за американскими фирмами. ByteDance отрицает обвинения США в передаче данных правительству Китая.

Приложение TikTok в одних лишь США было загружено 175 млн раз, а во всем мире - более одного миллиарда раз. Этот сервис особенно популярен среди молодежи.