Неожиданную поддержку рынку нефти оказал президент США Дональд Трамп через свой "Твиттер".

"Только поговорил со своим другом, [наследным принцем Саудовской Аравии] Мохаммедом бен Салманом, который в свою очередь поговорил с президентом России Путиным. Я рассчитываю и надеюсь, что они сократят добычу примерно на 10 млн баррелей [в сутки] или возможно больше. Если это случится, то это будет прекрасно для нефтегазовой отрасли", - написал Трамп.

Сразу после его твита цены на нефть и начали расти. Причем цены в четверг превышали уровень 30 доларов за баррель.

В Кремле, правда, заявили, что Путин не разговаривал с саудовским принцем о ситуации с нефтью. "Нет. Не было такого разговора", - заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Почему цены на нефть падали?

Нефть начала стремительно дешеветь в конце февраля - начале марта. Еще 20 февраля стоимость нефти марки Brent превышала 59 долларов за баррель. 9 марта нефть стоила уже 34,4 доллара, а в конце марта опускалась ниже 22 долларов за баррель.

Причин у падения нефти две. Во-первых, на фоне пандемии коронавируса ситуация в мировой экономике становится все хуже. Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию, причем сравнимую с кризисом 2008-2009 года. Тогда цены на нефть также обвалились.

В периоды замедления мировой экономики сокращается производство многих товаров и услуг, а значит и спрос на нефть. ОПЕК понизила прогноз спроса на нефть еще в начале марта - тогда вспышка коронавируса не казалась настолько серьезной.

Второй причиной обвала стал разрыв сделки ОПЕК+. Нефтедобывающие страны, входящие в ОПЕК, а также Россия и еще несколько государств в конце 2016 года договорились о сокращении добычи, чтобы удержать цены на нефть на приемлемом уровне. Несколько раз эти соглашения обновлялись. Но в начале марта стороны уже не смогли договориться.

Саудовская Аравия, по сообщениям СМИ, предлагала в марте еще сильнее ограничить добычу. Но Россия выступила против: она готова была продлить действующие ограничения, но выступала против новых.

После провала сделки Саудовская Аравия и другие ближневосточные страны начали предлагать своим партнерам нефть со скидками. В СМИ это называли ценовой войной.

Фактически Россия с начала марта могла наращивать добычу нефти. Но в этот четверг министр энергетики Александр Новак заявил, что наращивать добычу российские компании не будут, так как это нецелесообразно из-за низкой цены на нефть.

Кроме того, Новак ожидает падения спроса на нефтепродукты на российских заправках. В России с 28 апреля объявлена "нерабочая неделя", закрыты торговые центры, рестораны, бары, различные виды бизнеса. В этот четверг Путин продлил такие "каникулы" еще на месяц - до конца апреля.

Почему США вмешались?

СМИ связывали отказ России сократить добычу в начале марта с позицией главы "Роснефти" Игоря Сечина. Издание The Bell сообщало, что Сечин таким образом якобы призывал нанести удар по американским производителям сланцевой нефти.

О том, что Москва хочет нанести ущерб американским сланцевым компаниям, писала и Financial Times со ссылкой на источники, знакомые со стратегией России.

Действительно, в США уже есть первая жертва падения цен на нефть: на банкротство подала нефтяная компания Whiting Petroleum Corp. Это компания, как пишет агентство Рейтер, какое-то время назад была самым крупным производителем нефти в Северной Дакоте, а сейчас занимает второе место. Северная Дакота - это один из штатов США, где началась "сланцевая революция".

Рейтер пишет, что многие американские нефтяные компании на фоне падения цен на нефть вынуждены сокращать издержки, а, по мнению аналитиков, в ближайшие месяцы в секторе произойдут новые банкротства.

При этом сланцевые месторождения легче законсервировать, а затем вновь начать их разработку, чем традиционные.

Агентство Блумберг пишет, что как минимум 70% производителей сланцевой нефти в США могут обанкротиться. Но, согласно мнению аналитиков, с которыми поговорило агентство, за падением может последовать очень быстрый рост: производители смогут быстро нарастить добычу благодаря особенностям инфраструктуры и самого способа добычи сланцевой нефти.