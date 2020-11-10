Трамп по-прежнему не признает поражения на президентских выборах Джо Байдену, намереваясь оспорить итоги голосования в суде. До 20 января, когда должна состояться инаугурация Байдена, полноправным президентом, способным принимать государственные решения, останется Дональд Трамп.
Миллер, начинавший свою карьеру в спецназе, до назначения главой антитеррористического центра возглавлял совет национальной безопасности страны, куда его также определил Трамп.
Что испортило отношения Трампа и Эспера?
Во время недавних массовых выступлений на расовой почве Эспер высказался против использования военных для подавления беспорядков и пресечения мародерства.
Трамп грозил использовать армию против участников масштабных протестных акций, выражавших недовольство пристрастностью полиции в отношении афроамериканцев. Во многих местах подобные протесты выливались в беспорядки, сопровождавшиеся грабежами, поджогами и насилием.
В июне Эспер заявил, что в применении военных для разгона протестующих нет необходимости. Его слова, как сообщалось, вызвали негодование в Белом доме. Также он не соглашался с позицией президента по отношению к союзникам по Североатлантическому альянсу.
После этого пошли разговоры о грядущей отставке министра обороны. Объявляя о его увольнении, Трамп не сообщил о причинах этого решения.
За время своего президентства Дональд Трамп уволил немало своих подчиненных — чиновников и советников, зачастую объявляя о своих решениях в "Твиттере".
До Эспера министерство обороны возглавлял Джеймс Мэттис, который покинул свой пост в 2018 году из-за разногласий с президентом, в частности, в вопросе войны в Сирии.
В июне, в разгар протестов в США, Мэттис назвал Трампа первым президентом за всю его жизнь, который, по его мнению, пытается не объединить американцев, а разделить.
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