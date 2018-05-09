Трамп назвал соглашение с Ираном в его настоящем виде неприемлемым, отметив, что оно допускает возможность обмана со стороны Тегерана, который может продолжить обогащение урана. Глава Белого дома заявил о "несомненных доказательствах" того, что Иран вопреки своим обещаниям продолжает разрабатывать ядерное оружие.
Обвинив иранский режим в поддержке терроризма и стремлении создать "самое опасное оружие" — ядерное, президент США пообещал, что Вашингтон введет против Ирана экономические санкции "на самом высоком уровне". По данным Минфина США, некоторые санкции против Тегерана не будут действовать еще в течение полугода.
В Европе сожалеют о шаге США
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Франция, Германия и Великобритания сожалеют о выходе США из сделки с Ираном. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини в свою очередь призвала участников соглашения придерживаться договоренностей. Глава Евросовета Дональд Туск отметил, что решение Трампа требует единой реакции стран ЕС, лидеры которых намерены обсудить эту тему на следующей неделе. Президент Ирана Хасан Роухани назвал решение Трампа "историческим опытом" для США, которые, по мнению Роухани, никогда не сдерживали свои обещания.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал решение Трампа, назвав его смелым и правильным.
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был заключен между Ираном и шестью странами — США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией — в 2015 году, в период президентства Барака Обамы. Ранее глава Белого дома неоднократно называл соглашение с Ираном "худшей сделкой всех времен". В отличие от него, европейские участники договоренностей с Тегераном расценивают их как крупный дипломатический успех, позволивший ограничить ядерную программу Ирана в обмен на ослабление международных санкций. Поэтому европейцы пытались не допустить того, чтобы США разорвали соглашение по ядерной программе Ирана.
Срок, установленный Трампом для принятия решения по международному соглашению, истекает 12 мая. Однако 7 мая американский президент внезапно заявил, что не будет дожидаться этой даты и огласит свое решение 8 мая.
Вместо Дня Победы — две памятные даты: что отмечает Украина 9 мая? (26)
Вместо советского праздника День Победы в Великой...
Трамп объявил о выходе США из ядерного соглашения с Ираном (3)
Президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон...
Иран готов продолжить выполнять условия ядерной сделки, несмотря на выход из нее США (5)
Президент Ирана Хасан Рухани, комментируя заявление...
Пашинян избран премьер-министром Армении после трех недель протестных акций (22)
Лидер оппозиционного движения «Елк» Никол Пашинян...
В ЕС обсудят новые антироссийские санкции из-за "подрыва суверенитета" Украины (29)
Комитет постоянных представителей государств-членов...
TOP новостей
День Победы в Вильнюсе и в Москве: разница очевидна (205)
Военный парад, праздничные речи о победе и врагах...
В государственные праздники проезд в общественном транспорте столицы будет бесплатным (3)
9 мая члены столичного горсовета решил, что в три...
Будьте внимательны: "Содра" пытается взять больше денег, чем должна (2)
Только внимательность и дотошность жителей открыла...
Молодой, пьяный убийца: кто покушается на нашу жизнь (7)
Это, как правило, молодой водитель – мужчина лет 26 за...
Политологи: Литва должна "держать планку", эта инаугурация Путина - последняя (147)
Новый срок Владимира Путина на посту президента...