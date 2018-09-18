Они вступят в силу 24 сентября. До конца года ставка пошлин будет составлять 10%, а с 1 января 2019 года – 25%. Трамп добавил, что если Пекин примет ответные меры, Вашингтон дополнительно введет пошлины на товары стоимостью 267 млрд. Глава Белого дома отметил, что Китай «занимается многочисленными недобросовестными практиками», которые представляют собой серьезную угрозу для процветания экономики США.

В частности, американские компании принуждают передавать технологии китайским коллегам, заявил Трамп. В проекте решения о введении пошлин на продукцию из Китая на сумму 200 млрд, которое было опубликовано 10 июля, отмечалось, что они затронут около 6 тыс. наименований товаров. Среди них: морепродукты, фрукты, овощи, зерно, табак, охранные сигнализации и автомобильные запчасти.

15 июня Трамп объявил о введении для Китая таможенного сбора в размере 25% на товары стоимостью 50 млрд долларов. 6 июля новые пошлины вступили в силу. Китай установил ответные тарифы на ввоз американских товаров объемом 50 млрд. 23 августа вступили в действие новые 25-процентные тарифы на импорт американских товаров в Китай и китайских – в США. Они затронули продукцию на 16 млрд, пишет издание «ГОРДОН».