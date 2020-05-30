"Поскольку они не смогли реализовать необходимые востребованные реформы, то мы сегодня прерываем наши отношения со Всемирной организацией здравоохранения и перенаправляем наши финансовые средства для других неотложных проблем в мире в сфере здравоохранения", - заявил он в ходе выступления у Белого дома.

Он подчеркнул, что, хотя США представляли детальный план реформ ВОЗ, в организации отказались пойти навстречу.

Трамп также напомнил, что ранее США выделяли ВОЗ примерно 450 млн, долларов в то время как Китай - 40 млн долларов.

Американский президент подчеркнул, что в возникновении пандемии коронавируса стоит винить власти Китая и Всемирную организацию здравоохранения.

"Мир сегодня страдает от неправомерных действий китайского правительства. То, что Китай скрывал информацию об "уханьском" вирусе, позволило инфекции распространиться по всему миру, и это привело к глобальной пандемии и стоило сотней тысяч жизней американцев и более миллиона людей по всему миру", - заявил Трамп.

Он подчеркнул, что "США хотят вести открытые и конструктивные отношения с Китаем, но, чтобы достичь этих отношений, американцам необходимо защищать национальные интересы".

"Китай постоянно нарушал обещания, данные нам и другим странам", - подчеркнул президент США.

Напомним, Белый дом неоднократно критиковал ВОЗ за действия в ходе пандемии коронавируса. Трамп утверждал, что организация уделяет слишком большое внимание ситуации в Китае и представляет неверные рекомендации.

Так, в апреле Трамп заявил, что его администрация временно прекращает финансировать ВОЗ, пока в Вашингтоне изучают, как ВОЗ реагировала на кризис с пандемией коронавируса. В частности, президент США называл эту организацию "прокитайской".

Позднее Трамп опубликовал письмо гендиректору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу, в котором предупредил о мерах в случае, если организация в ближайшие 30 дней не возьмет на себя обязательства по "существенным улучшениям" в своей работе. Президент в своем письме выдвинул ряд обвинений в том, что ВОЗ упустила или проигнорировала различные предупреждающие признаки коронавируса, и подверг критике ее позицию