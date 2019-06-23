"Мы вводим дополнительные санкции. В некоторых случаях мы действуем быстро", - сказал он. В чем заключаются новые санкции, Трамп не сказал.
"Если Иран хочет быть богатой страной, [...] то я не против. Но этого не произойдет, если они продолжат попытки получить через пять-шесть лет ядерное оружие", - добавил американский президент.
"Давайте снова сделаем Иран великим", - резюмировал Трамп.
Президент связал новые санкции с решениями иранских лидеров относительно ядерной программы страны. 17 июня Тегеран объявил, что превысит лимит на количество обогащенного урана, которое ему позволено хранить по международному соглашению 2015 года.
Это произошло на фоне растущего напряжения между странами. За четыре дня до этого заявления США обвинили Иран в нападении на два танкера в Оманском заливе. Тегеран отрицает обвинения.
В минувший четверг Корпус стражей исламской революции Ирана, который США считают террористической организацией, объявил, что сбил американский дрон. Позже США подтвердили потерю беспилотника RQ-4 Global Hawk.
На следующий день газета New York Times со ссылкой на источники в Белом доме написала, что Трамп после потери беспилотника отдал военным приказ начать подготовку к ракетным и авиаударам по иранским целям, но в последний момент передумал.
В воскресенье Трамп сообщил, что его неправильно поняли. "Я не отменял удар по Ирану, а лишь отложил его", - написал президент США в своем "Твиттере".
В Стамбуле проходят повторные выборы мэра. От них зависит политическое будущее Эрдогана
Избиратели Стамбула возвращаются в воскресенье на...
В Эфиопии подавлена попытка переворота во втором по численности населения регионе страны (1)
Правительство Эфиопии сообщило о неудавшейся попытке...
Журналистка Elle обвинила Трампа в изнасиловании. Тот назвал это вымыслом
Президент США Дональд Трамп отверг обвинения в...
Грузинским авиакомпаниям запретили летать в Россию (49)
Российский минтранс объявил о приостановке полетов...
TOP новостей
Курорты литовского взморья предлагают множество новых развлечений: чем заняться, отдыхая у моря?
Лето на литовском побережье это не только море,...
"Могучей четвёрке" литовских торговых сетей поддаются любые границы (54)
Когда едешь по Польше , рябит от имен зарубежных...
Какую сумму положить в конверт на свадьбу? Необходимо знать два аспекта (6)
Какую сумму необходимо положить в конверт, если пара,...
Что делать, если вы потеряли водительские права: процедура проще, чем кажется
В среднем около 1150 водителей в месяц обращаются в Regitra...
В России начались акции против политических репрессий и фабрикации уголовных дел (14)
Во Владивостоке и Хабаровске прошли первые из более...