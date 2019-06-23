"Мы вводим дополнительные санкции. В некоторых случаях мы действуем быстро", - сказал он. В чем заключаются новые санкции, Трамп не сказал.

"Если Иран хочет быть богатой страной, [...] то я не против. Но этого не произойдет, если они продолжат попытки получить через пять-шесть лет ядерное оружие", - добавил американский президент.

"Давайте снова сделаем Иран великим", - резюмировал Трамп.

Президент связал новые санкции с решениями иранских лидеров относительно ядерной программы страны. 17 июня Тегеран объявил, что превысит лимит на количество обогащенного урана, которое ему позволено хранить по международному соглашению 2015 года.

Это произошло на фоне растущего напряжения между странами. За четыре дня до этого заявления США обвинили Иран в нападении на два танкера в Оманском заливе. Тегеран отрицает обвинения.

В минувший четверг Корпус стражей исламской революции Ирана, который США считают террористической организацией, объявил, что сбил американский дрон. Позже США подтвердили потерю беспилотника RQ-4 Global Hawk.

На следующий день газета New York Times со ссылкой на источники в Белом доме написала, что Трамп после потери беспилотника отдал военным приказ начать подготовку к ракетным и авиаударам по иранским целям, но в последний момент передумал.

В воскресенье Трамп сообщил, что его неправильно поняли. "Я не отменял удар по Ирану, а лишь отложил его", - написал президент США в своем "Твиттере".