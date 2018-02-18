"Очень печально, что ФБР пропустило все многочисленные сигналы, посланные устроившим стрельбу в школе штата Флорида. Это неприемлемо, - заявил Трамп. - Они тратят слишком много времени на то, чтобы доказать российский сговор с кампанией Трампа - нет никакого сговора. Вернитесь к основам и дайте нам всем повод гордиться". (Цитата по ТАСС.)

В соседнем твите своих оппонентов из Демократической партии Трамп обвинил в неспособности принять новые законы об оружии во время правления президента Обамы, когда они контролировали обе палаты конгресса: "Они не хотели, а сейчас это просто разговоры".

Как сообщила полиция округа Броуард, где произошла трагедия, правоохранительные органы за последние годы получили около 20 обращений с жалобами на Круза. ФБР признало, что не отреагировало должным образом, получив предупреждение о том, какую угрозу для общественности представляет юноша. Информацию следовало передать местному отделению ФБР в Майами, но этого сделано не было.

Ранее отставки главы ФБР потребовал губернатор штата Флорида.

Жертвами стрельбы в школе в Паркленде в среду стали 17 человек. Круз ранее был исключен из данного учебного заведения за нарушения дисциплины. Во время бойни он был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15, которая используется американской полицией и продается в охотничьих магазинах. В четверг Круз предстал перед судом, где ему в официальном порядке были зачитаны обвинения. Он признал вину.