На вопрос о том, как он собирается решить проблему с оружием, Трамп ответил, что "многое находится в работе". "Мы сделали больше, чем большинство администраций <...> Однако, пожалуй, еще больше предстоит сделать", - сказал президент, отметив, что в обоих случаях стрельба была связана с "психическим заболеванием". "Посмотрите на оба инцидента, это психическое заболевание. Это люди, которые очень и очень серьезно психически больны", - подытожил Трамп.

"Мы не можем позволить, чтобы жертвы (стрельбы) в Эль-Пасо, Техас, и в Дейтоне, Огайо, погибли напрасно. То же самое в отношении получивших серьезные ранения. Мы никогда не сможем их забыть, как и многих других до них. Республиканцы и демократы должны объединиться и ввести проведение предварительных проверок биографических данных, возможно, соединив этот законодательный акт со столь необходимой иммиграционной реформой", - написал Трамп в Twitter, добавив, что из последних трагических событий должны быть сделаны какие-либо "хорошие, если не великие" выводы.

При этом власти Мексики рассматривают произошедшее как теракты против своих соотечественников. Министр иностранных дел страны Марсело Эбрард заявил, что Мексика может потребовать экстрадиции ответственного за стрельбу в Эль-Пасо.

Между тем ведущие представители Демократической партии США, в том числе борющиеся за выдвижение кандидатами в президенты, обвинили Трампа в том, что его риторика провоцирует проявления насилия и расовой вражды, подобные массовому убийству в Эль-Пасо, сообщает DW.

В частности, участник борьбы за выдвижение кандидатом в президенты от демократов мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич заявил в воскресенье, 4 августа, что Трамп "как минимум потворствует белому национализму и поощряет его". "У нас такой президент Соединенных Штатов, который решил использовать свои слова таким образом, чтобы они распространяли среди нас идеи ненависти и разобщения", - заявила сенатор Камала Харрис от штата Калифорния.

Бывший министр жилищного строительства и городского развития США Джулиан Кастро заявил о "токсичном вареве белого национализма" и призвал Трампа "попытаться объединить американцев вместо того, чтобы разжигать пламя фанатизма". "Недостаточно сказать, что вы сами не испытываете ненависти. Если вы активно не боретесь с ненавистью, то являетесь соучастником того, что происходит", - заявил сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер.

В субботу 21-летний белый мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо (штат Техас). До нападения 21-летний Патрик Крузиус опубликовал в Twitter манифест, в котором поддержал теракт, произошедший в марте в мечети в Новой Зеландии, и заявил, что из-за мигрантов страдает культура и экономика США. В результате стрельбы погибли 20 человек, еще 26 были ранены, девять из них были госпитализированы в критическом состоянии. Позднее, в ночь с субботы на воскресенье неизвестный открыл стрельбу в центре Дейтона (штат Огайо). По данным властей, погибли девять человек, пострадали 27. Сотрудникам полиции удалось в течение минуты убить нападавшего, который был одет в бронежилет.

Третий за сутки инцидент с расстрелом людей произошел в одном из парков Чикаго: неизвестный открыл стрельбу из черного автомобиля Chevrolet Camaro. В общей сложности пострадали семеро человек, состояние одного из них оценивается как критическое. Очевидцы рассказали, что после инцидента по парку еще ходили люди с включенными фонариками на мобильных телефонах в поисках вещей, которые они бросили тут, убегая от пуль. К настоящему моменту преступник находится в розыске.

Известно, что избранию Дональда Трампа на президентский пост в 2016 году способствовало мощное оружейное лобби, интересы которого выражает влиятельная Национальная стрелковая ассоциация. После инцидента со стрельбой в американском городе Паркленд в феврале 2018 года она согласилась предпринять некоторые меры по усилению контроля над оборотом оружия.

Тогда Трамп высказался в поддержку разработки "комплексного" законопроекта о контроле за оборотом оружия, который включал бы пункты о расширении проверок покупателей стрелкового оружия, временном лишении такого оружия людей, представляющих опасность для общества, а также повышении минимального разрешенного возраста для приобретения огнестрельного оружия. При этом об ограничении продажи оружия как таковом речи не идет. Более того, после инцидентов со стрельбой в учебных заведениях Трамп предложил вооружить школьных учителей.