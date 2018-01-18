Президент США Дональд Трамп обвинил Россию в том, что она помогает КНДР преодолеть международные санкции. Об этом глава Белого дома заявил в интервью агентству Reuters в среду, 17 января. "Россия нам совершенно не помогает", — отметил он.
Donaldas Trumpas ir Kim Jong Unas
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С другой стороны, президент США похвалил усилия Китая, блокирующего поставки нефти и угля режиму в Пхеньяне. Указав, что Пекин мог бы делать еще больше для преодоления кризиса вокруг северокорейской ядерной программы, Трамп вновь упрекнул Россию в том, что Москва частично сводит на нет усилия Пекина. "Москва уничтожает часть того, что делает Китай", — заявил глава Белого дома.

Режим в Пхеньяне находится под санкциями в связи с разработкой ядерного оружия и средств его доставки. В частности, резолюция ООН запрещает импорт в КНДР нефти и нефтепродуктов, создание совместных предприятий с участием северокорейского капитала, экспорт в страны — члены ООН текстиля из КНДР. Отдельные санкции против Северной Кореи ввели США, Евросоюз, Канада, Южная Корея, Япония и Россия.

Deutsche Welle
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