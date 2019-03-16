Трамп обвинил Обаму в слежке за собой

Трамп выразил надежду на то, что данная информация будет включена в итоговый доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует дело о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году.
"Новое свидетельство того, что команда времен Обамы из ФБР, Минюста и ЦРУ работала вместе, чтобы следить (и убрать) президента Трампа, вплоть до 2015 года", — цитирует Стрзока Трамп.
По его словам, стенограмма показаний Стрзока "разрушительна".
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