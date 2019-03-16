Трамп обвинил Обаму в слежке за собой

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере привел расшифровку показаний экс-агента ФБР Питера Стрзока, в котором говорится о слежке американских спецслужб за Трампом во времена президентства Барака Обамы.
President-elect Donald Trump at the White House with the President Barack Obama
© AFP/Scanpix

Трамп выразил надежду на то, что данная информация будет включена в итоговый доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует дело о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году.

"Новое свидетельство того, что команда времен Обамы из ФБР, Минюста и ЦРУ работала вместе, чтобы следить (и убрать) президента Трампа, вплоть до 2015 года", — цитирует Стрзока Трамп.

По его словам, стенограмма показаний Стрзока "разрушительна".

Gazeta.ru
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