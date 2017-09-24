Президент США Дональд Трамп в субботу, 23 сентября, поставил под сомнение эффективность международного соглашения по ядерной программе Ирана после испытания Тегераном новой баллистической ракеты "Хоррамшахр".

"Иран только что испытал баллистическую ракету, способную достичь Израиля. Они (иранцы - Ред.) также работают с Северной Кореей. Не слишком-то (результативное - Ред.) у нас соглашение", - написал он в Twitter.

Суть договоренностей с Западом

В июле 2015 года международная "шестерка" заключила с Тегераном соглашение по его ядерной программе, известное как Совместный всеобъемлющий план действий. Он предусматривал, что в обмен на снятие западных санкций Иран на определенный период существенно ограничит свою ядерную программу.

В частности, количество центрифуг по обогащению урана было решено сократить с 19 тысяч до 6 тысяч. Кроме того, Тегеран в ближайшие 15 лет обещал снизить степень обогащения урана до безопасного уровня - 3,67 процента. Он также соглашался предоставить экспертам МАГАТЭ контролируемый "регулируемый доступ" к своим ядерным объектам.

Успешные испытания ракеты

В субботу, 23 сентября, иранские власти сообщили об успешном испытании баллистической ракеты "Хоррамшахр". Она имеет дальность 2 тысячи километров и может нести несколько боеголовок.

Тегеран уже имеет на вооружении два вида других баллистических ракет - "Саджиль" и "Гадр-Ф".

Иран подчеркивает, что его военная мощь имеет сугубо оборонительное назначение и не представляет угрозы для других государств. США, однако, заявляют, что иранская ракетная программа нарушает резолюции ООН и уже неоднократно вводили санкции против Тегерана.