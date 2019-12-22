Процедура импичмента, за которую проголосовала Палата представителей, где большинство составляют демократы, не имеет под собой оснований, заявил президент США Дональд Трамп. В субботу, 21 декабря он выступил с обращением перед ультраконсервативным студенческим объединением в городе Уэст-Палм-Бич.
По словам Трампа, Демократическая партия пытается "уничтожить конституцию США, разрушить историю и стереть границы нации". "Вместе мы восстанем против социалистов, мы защитим нашу нацию, самую великолепную и чудесную республику в истории мира. Америка никогда не будет социалистической страной", - заявил американский президент.
Процедура импичмента Трампа
Трамп рассчитывает, что ему удастся сохранить пост президента, поскольку в Сенате его поддержит республиканское большинство. В свою очередь, Трамп также надеется на то, что победа в Сенате усилит его позиции в преддверии президентских выборов 2020 года.
В настоящий момент неясно, когда дело будет передано в верхнюю палату Конгресса США. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси дала понять, что демократы могут отложить процедуру импичмента президента США, чтобы обеспечить справедливый суд над ним в Сенате.
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