Трамп обвинил американские СМИ в недостоверном освещении иранской проблемы

Президент США Дональд Трамп в пятницу обвинил американские СМИ в публикации недостоверной информации о ситуации вокруг Ирана. Такие публикации, по его мнению, наносят ущерб Америке. Соответствующее сообщение президент традиционно разместил в своем Twitter, передает ТАСС.
Donaldas Trumpas
© AFP / Scanpix

"Лживые СМИ наносят ущерб нашей стране из-за их нечестного и весьма недостоверного освещения Ирана. Это [происходит] неорганизованно, с использованием сомнительных источников и опасно", - написал президент. При этом он подчеркнул: "Зато Иран не знает, что и думать, и это на данном этапе вполне может быть на пользу!"

Накануне газета The Wall Street Journal написала, что некоторые представители вашингтонской администрации уверены в том, что Иран готовится первым развязать войну с США. По данным издания, в правительстве расходятся во мнениях касательно того, как интерпретировать заявления властей в Тегеране о том, что Иран находится на грани полномасштабной конфронтации.

5 мая помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США в качестве сигнала властям Ирана направят ударную группу ВМС во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ), куда входят прежде всего Ближний Восток и Центральная Азия.

Позднее было объявлено, что к этой группе присоединятся батарея зенитных ракетных комплексов Patriot и военно-транспортный корабль USS Arlington. В Пентагоне заявляют, что подобный шаг является "ответом на свидетельства повышенной готовности со стороны Ирана к проведению наступательных операций против сил США и американских интересов".

В Вашингтоне также подчеркивают, что не стремятся к конфликту с Ираном, но готовы защищать силы и интересы США в регионе.

NEWSru.com

В мире

Экс-президент Армении Кочарян освобожден из-под ареста

Бывшего президента Армении Роберта Кочаряна обвиняют в...

В Таиланде собака-инвалид спасла похороненного заживо младенца

На севере Таиланда собака спасла новорожденного...

Украинские порты заявили об убытках на сотни миллионов долларов из-за Крымского моста (7)

Украинские порты столкнулись с серьезными проблемами...

Абхазская оппозиция заявила, что ее лидер Бжания был отравлен (1)

Оппозиция в Абхазии требует возбудить дело о возможном...

Трамп обвинил американские СМИ в недостоверном освещении иранской проблемы

Президент США Дональд Трамп в пятницу обвинил...

TOP новостей

Gatvės muzikos diena Gatvės muzikos diena Kaune

В Вильнюсе проходит традиционный День уличной музыки (7)

18 мая во всей Литве пройдет традиционный День уличной...

Прокуроры: Мотузас преступления не совершил, но мог совершить служебный проступок (2)

Прокуроры изменили статус посла Литвы в Москве...

Muziejų naktis Vilniuje

В Литве пройдет традиционная Музейная ночь

В субботу, 18 мая, во всей Литве пройдет традиционная...

Банк Revolut ненадолго отсрочил начало своей деятельности в Литве (1)

Стартап финансовых технологий из Соединенного...

В Вильнюсе стартовало уникальное состязание: будут искать неизведанные места между Вильнюсом и Каунасом (1)

В субботу утром в Вильнюсе стартовало уникальное...