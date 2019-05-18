Трамп обвинил американские СМИ в недостоверном освещении иранской проблемы

"Лживые СМИ наносят ущерб нашей стране из-за их нечестного и весьма недостоверного освещения Ирана. Это [происходит] неорганизованно, с использованием сомнительных источников и опасно", - написал президент. При этом он подчеркнул: "Зато Иран не знает, что и думать, и это на данном этапе вполне может быть на пользу!"

Накануне газета The Wall Street Journal написала, что некоторые представители вашингтонской администрации уверены в том, что Иран готовится первым развязать войну с США. По данным издания, в правительстве расходятся во мнениях касательно того, как интерпретировать заявления властей в Тегеране о том, что Иран находится на грани полномасштабной конфронтации.

5 мая помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США в качестве сигнала властям Ирана направят ударную группу ВМС во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ), куда входят прежде всего Ближний Восток и Центральная Азия.

Позднее было объявлено, что к этой группе присоединятся батарея зенитных ракетных комплексов Patriot и военно-транспортный корабль USS Arlington. В Пентагоне заявляют, что подобный шаг является "ответом на свидетельства повышенной готовности со стороны Ирана к проведению наступательных операций против сил США и американских интересов".

В Вашингтоне также подчеркивают, что не стремятся к конфликту с Ираном, но готовы защищать силы и интересы США в регионе.