Трамп обсудил с советниками конфликт с КНДР

Президент США Дональд Трамп в среду, 11 октября, провел консультации со своими помощникми о возможном развитии событий вокруг конфликта с КНДР. Министр обороны США Джеймс Мэттис, глава Объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд и другие эксперты рассказали Трампу о текущем положении дел. Участники встречи также обсудили о том, как оградить США и их союзников от ядерных угроз Пхеньяна.
Одновременно с этим два сверхзвуковых бомбардировщика B-1 вместе с японским и южнокорейским истребителями F-15 совершили учебный полет над Японским морем неподалеку от Корейского полуострова. Таким образом армия США продемонстрировали "незыблемую верность союзникам" и готовность обеспечить безопасность и стабильность в регионе. В сентябре 2017 года США перебросили в Южную Корею несколько бомбардировщиков B-1 для проведения так называемых "учений по сдерживанию".
Ранее во вторник ЕС ввел новые санкции в отношении руководства Северной Кореи. Евросоюзом был запрещен экспорт в КНДР сжиженного газа и импорт продукции северокорейской текстильной промышленности. Кроме того, странам Евросоюза запретили выдавать новые разрешения на работу гражданам КНДР.
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