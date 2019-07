На брифинге в Белом доме во вторник, 30 июля, президенту США Дональду Трампу задали вопрос, обеспокоен ли он состоянием здоровья лидера российской оппозиции Алексея Навального. "Очевидно, его могли отравить в тюрьме. Вы об этом что-нибудь слышали?" - спросил журналист. Трамп ответил, что слышал. "Я об этом не знаю, но я об этом узнаю. Это что-то новенькое. Я услышал об этом вчера вечером", - сказал президент США.

Asked about prominent Putin critic Alexey Navalny, whose doctor says he was poisoned while in a Moscow jail, Pres. Trump says, "I don't know about it, but I'll find out about it. This is new. I heard about it last night." https://t.co/O5oYbaTjsF pic.twitter.com/VMZBmeQyQv