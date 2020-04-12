"Я довольно скоро приму решение. Мы создаем консультативный совет с участием некоторых из наиболее выдающихся лидеров буквально из всех сфер, в том числе политики, бизнеса и медицины, - сказал Трамп. - Мы примем это решение довольно скоро". Трамп подчеркнул, что он учтет "мнение многих умных людей, профессионалов, врачей, крупных предпринимателей".

Американский лидер 29 марта объявил о продлении до 30 апреля действия санитарных ограничений. На территории США работают лишь реализующие товары первой необходимости магазины и аптеки, рестораны и кафе принимают заказы только навынос. Спортзалы, магазины одежды, спа-салоны, кинотеатры и театры закрыты.

Федеральные власти США в свете распространения нового коронавируса впервые в истории страны приняли решение одобрить декларацию о чрезвычайной ситуации одновременно во всех американских штатах и столичном округе Колумбия. Об этом сообщил накануне телеканал CNN.

Как он отмечает, последним штатом, где был введен данный режим, стал Вайоминг. Президент США Дональд Трамп одобрил эту меру в субботу. Декларация о чрезвычайной ситуации позволяет властям штатов получить средства федерального правительства на борьбу с распространением инфекции.

В публикации констатируется, что указанный режим также действует сейчас в ряде заморских территорий США. В их числе Американские Виргинские Острова, Содружество Северных Марианских островов, Гуам и Пуэрто-Рико.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 527 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли свыше 20,5 тыс. человек.