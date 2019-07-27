Трамп обещает Лондону обширное соглашение о свободной торговле

США и Великобритания начнут переговоры по обширному соглашению о свободной торговле сразу после выхода Лондона из состава Европейского Союза ("Брекзита"). Об этом договорились президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время телефонной беседы в пятницу, 26 июля, сообщила пресс-служба Джонсона.
Собеседники сошлись во мнении, что "Брекзит" предлагает беспрецедентную возможность для экономического сотрудничества между США и Великобританией, поэтому переговоры следует начать "как можно скорее" после выхода страны из ЕС.
Трамп похвалил Джонсона
После этого разговора Дональд Трамп несколько раз похвалил Джонсона. "Предсказываю, что он будет отличным премьер-министром Великобритании. Он отличный парень. Он - мой друг", - отметил Трамп. В заявлении пресс-службы также сказано, что политики "с нетерпением" ожидают их личной встречи на саммите G7 во французском Биаррице в конце лета.
Борис Джонсон вступил в должность премьер-министра Великобритании 24 июля, одно из его главных обещаний - реализовать "Брекзит" при любых обстоятельствах до 31 октября.
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