Трамп обещает достроить стену на границе с Мексикой, даже если демократы откажутся одобрить расходы на ее сооружение

"Люди не осознают, сколько работ по строительству стены, включая очень эффективную реконструкцию, уже было проделано. Если демократы не проголосуют за [обеспечение] безопасности нашей страны, военные достроят оставшиеся секции стены. Они понимают насколько это важно!" - написал президент.

По словам Трампа, частичная реконструкция стены, а также присутствие военных на южной границе США позволило в значительной мере остановить поток так называемых караванов - групп мигрантов из стран Центральной Америки.

"Я буду горд приостановить работу правительства по причинам, связанным с безопасностью наших границ", - добавил президент позднее.

Встреча с лидерами Демократической партии в Овальном кабинете во вторник быстро переросла в перебранку между Трампом и его собеседниками - лидером демократического меньшинства в Сенате Чаком Шумером и лидером демократов в Палате представителей Конгресса Нэнси Пелоси.

Ранее Трамп уже заявлял, что хотел бы, чтобы правительство приостановило работу в случае, если Конгресс США не одобрит выделение пяти миллиардов долларов, необходимых для строительства стены на границе с Мексикой. Срок действующих соглашений о финансировании ряда государственных учреждений истекает 21 декабря, и властям необходимо достичь важных договоренностей, чтобы избежать остановки работы органов власти в связи с отсутствием финансирования.

Трамп уже несколько месяцев угрожает тем, что не пойдет на соглашение с демократами, если его требования относительно объема расходов на строительство стены не будут удовлетворены полностью. Президент рассчитывает, что на эти цели будет выделено 5 млрд долларов, тогда как демократы называют в качестве потолка расходов лишь 1,3 млрд.

Седьмого декабря законодательный орган так и не принял бюджет на 2019 финансовый год, который в США начался уже 1 октября, однако президент подписал проект резолюции об очередном временном продлении работы федерального правительства до 21 декабря.

На территории Мексики сейчас находятся порядка 9,5 тыс. выходцев из Центральной Америки, стремящихся получить в США убежище. Около 500 из них 25 ноября предприняли попытку прорваться из мексиканского города Тихуана в Сан-Диего. Чтобы остановить их, американские власти применили слезоточивый газ и резиновые пули.

Как утверждает Трамп, среди мигрантов, скопившихся на границе, оказались сотни преступников. Он распорядился отправить на помощь пограничникам 5,2 тыс. военнослужащих, чтобы воспрепятствовать возможному массовому переходу на территорию США мигрантов. Трамп убежден в том, что нелегалов, которых в США насчитывается около 11 млн человек, следует выявлять и депортировать.