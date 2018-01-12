Трамп назвал такие страны, как Гаити, Сальвадор и государства Африки, словом shithole. "Зачем нам нужно, чтобы к нам приезжали все эти люди из [замаранных экскрементами] стран?" - цитировали Трампа участники совещания, среди которых были члены конгресса от обеих партий.

Белый дом не стал отрицать, что такие слова были произнесены.

По мысли Трампа, американская иммиграционная система должна отдавать предпочтение выходцам из преуспевающих стран - конкретно в этой связи он упомянул Норвегию (с премьер-министром этой страны американский президент встречался накануне).

"Некоторые вашингтонские политики предпочитают отстаивать интересы зарубежных стран, но президент Трамп всегда будет бороться за интересы американского народа", - заметил пресс-секретарь Белого дома Радж Шах.

"Подобно тому как другие страны принимают иммигрантов по их заслугам, - продолжил Шах, - президент Трамп борется за постоянные решения, которые сделают нашу страну сильнее за счет приема тех, кто способен внести свой вклад в наше общество, способствовать росту нашей экономики и ассимилироваться в нашей великой стране"

Депортация угрожает сотням тысяч людей

Совещание в Овальном кабинете было посвящено поиску путей легализации нескольких категорий иммигрантов.

Осенью администрация Трампа приостановила действие директивы, изданной президентом Обамой и предписывавшей иммиграционным властям не предпринимать никаких действий к взрослым детям нелегальных иммигрантов, ввезенных в страну в несовершеннолетнем возрасте, получивших образование и не совершавших никаких правонарушений.

Трамп высказывался за предоставление этим людям постоянного статуса с перспективой получения американского гражданства, но увязывал это решение с выделением денег на строительство обещанной им во время предвыборной кампании стены на границе с Мексикой. Компромисс с конгрессом по этому вопросу до сих пор не достигнут.

На этой неделе администрация Трампа также лишила "временного защищенного статуса" 200 тысяч выходцев из Сальвадора, перебравшихся в США после разрушительного землетрясения 1991 года. Ранее аналогичные решения были приняты в отношении беженцев из Гаити и Никарагуа, так что сотням тысяч из этих людей угрожает депортация на родину.

Высказывание Трампа незамедлительно вызвало поток осуждающих комментариев.

Седрик Ричмонд, чернокожий конгрессмен-демократ, указал, что слова Трампа представляют собой "новое доказательство, что его лозунг "Сделаем Америку снова великой" в реальности означает "Сделаем Америку снова белой".

Миа Лав, республиканка из штата Юта и единственная американка гаитянского происхождения в конгрессе, потребовала от Трампа извинений за его "недобрые, раскалывающие и элитистские" слова.

Вместе с тем, в окружении Трампа не спешат извиняться. "Хотя это может злить Вашингтон, наши сотрудники предсказывают, что эти слова вызовут живой отклик среди базового электората президента", - цитирует Си-эн-эн неназванного представителя администрации.