Трамп неожиданно приехал в Афганистан на День благодарения

Трамп также встретился с президентом Афганистана Ашрафом Гани. После встречи американский президент заявил журналистам, что движение "Талибан" стремится заключить мирное соглашение.
"Мы встречаемся с ними, и мы говорим, что это должно быть сделано через прекращение огня. Они не хотели прекращать огонь. Сейчас они хотят прекращать огонь. И я верю, что это сработает", — сказал Трамп.
За неделю до его визита США и талибы договорились об обмене пленными. Обозреватели считают, что это может привести к возобновлению переговоров о перемирии.
В ходе визита в Афганистан Дональд Трамп также заявил, что США значительно сократят свое военное присутствие в этой стране, но не сообщил никаких деталей.
В настоящиий момент в Афганистане находятся 13 000 американских военнослужащих. Войска США вошли в Афганистан 18 лет назад после нападений 11 сентября 2001 года. Это самая длительная военная кампания в американской истории.
Переговоры между США и талибами были остановлены по решению Трампа после того, как в результате взрыва бомбы в Кабуле погиб американский военный. Талибы также отказываются вести переговоры с правительством Афганистана, которое они считают нелегитимным.
В ноябре талибы освободили двух западных граждан — американца Кевина Кинга и австралийца Тимоти Уикса, которые были захвачены в 2016 году.
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