Действующий президент Дональд Трамп не признал поражения и заявил о планах начать масштабное судебное разбирательство, передает ТАСС.

В распространенном вскоре его предвыборным штабом заявлении Трамп обвинил Байдена в том, что тот "спешит ложно выдать себя победителем". По мнению нынешнего президента США, "выборы далеки от завершения", а официально Байден в каком-либо из штатов победителем пока не утвержден.

Адвокат Трампа Рудольф Джулиани позднее на пресс-конференции подтвердил, что Трамп не собирается пока признавать того, что его попытка переизбрания потерпела провал.

Он заявил, что Трамп подаст иск с целью оспорить победу оппонента в штате Пенсильвания, сообщает телеканал ABC News. "Мы были лишены права проверить подлинность этих бюллетеней. Это противозаконно, это нарушает конституцию, и мы будем действовать с целью оспорить результат", - приводит его слова телеканал. Джулиани пообещал подать иск в понедельник.

По данным источников Fox News, семья президента активно призывает его "продолжать борьбу" и оспаривать данные о подсчете голосов. По сведениям телеканала, американский лидер готов делать это "в обозримом будущем".

Вечером, уже вернувшись в Белый дом, Трамп вновь написал в Twitter, что выиграл президентские выборы, получив рекордное количество "законных голосов".

В штате Аризона предвыборный штаб действующего президента в субботу подал иск в суд в связи с тем, что некоторые из бюллетеней, поданные там в день выборов, не были засчитаны. Как утверждается в заявлении штаба, из-за ошибки сотрудников избирательных участков округа Марикопа, голоса части избирателей оказались, по сути, "отклонены".

Сторонники президента США Дональда Трампа вышли на улицы по всей стране, чтобы выразить протест против итогов президентских выборов 2020 года после того, как кандидат от Демократической партии Джо Байден провозгласил свою победу.

По сообщениям СМИ, демонстранты, выступающие за Трампа, устроили акции протеста в штатах Джорджия, Мичиган и Висконсин, где Байден был либо объявлен победителем, либо лидирует при подсчете голосов.

Так, около 200 демонстрантов собрались перед зданием Капитолия штата Джорджия в Атланте, чтобы выразить протест против результатов выборов, сообщает Atlanta Journal-Constitution. Среди людей в толпе была избранная член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин. Она заявила, что Джорджия "не является голубым штатом". Грин также пообещал помочь Трампу оспорить результаты выборов.

Тем временем другие сторонники действующего президента США собрались в Гаррисберге (штат Пенсильвания), чтобы выразить протест против результатов выборов. На кадрах, снятых репортером Huffington Post, видно, как толпа призывает "остановить кражу". Некоторые демонстранты вооружены.

Демонстранты также собрались в Мэдисоне (штат Висконсин) и в Сейлеме (штат Орегон). Демонстранты в Лансинге (штат Мичиган), согласно кадрам, сделанным репортером Guardian, молятся вместе. Они заявили, что не верят в поражение Трампа и что не могут доверять результатам выборов.