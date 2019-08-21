"Я думаю, было бы целесообразным, если бы Россия была там. Это должна быть "восьмерка", поскольку многие вещи, которые мы обсуждаем, связаны с Россией", — сказал Трамп журналистам в Белом доме во время встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

Накануне российский президент Владимир Путин заявил, что G8 больше не существует, есть "семерка", и Россия готова с ней работать.

"Как я могу возвратиться в организацию, которой не существует. Сегодня это "семерка". Что касается возможного формата работы восьми государств, то мы никогда ни от чего не отказываемся. Была очередь России провести "восьмерку" в свое время, но наши партнеры не приехали. Пожалуйста, мы в любое время ждем в гости наших партнеров уже в рамках "семерки", — сказал Путин перед переговорами с президентом Франции Эмануэлем Макроном.

Сам Макрон связал возращение формата "Большой восьмерки" с урегулированием кризиса на Украине.

"Ясно, что возвращение к G8, а также к абсолютно нормализованным отношениям с Евросоюзом предполагает урегулирование украинского вопроса. Это обязательное условие", — сказал он перед переговорами с российским лидером.

Саммит "Большой семерки", в которую входят Франция, Германия, Великобритания, Италия, Канада, США и Япония, пройдет 24-26 августа во французском Биаррице.

В июне 2018 года на прошлом саммите G7 в Канаде Трамп уже предлагал вернуть Россию в "семерку", однако лидеры других стран эту идею не поддержали.

"Я думаю, что будет лучше, если Россия войдет в состав G8, чем если ее там не будет", — говорил тогда американский президент.

Россию перестали приглашать на встречи "Большой восьмерки" из-за аннексии Крыма и конфликта на юго-востоке Украины.