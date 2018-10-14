Президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен, что министр обороны Джеймс Мэттис планирует уйти в отставку, но допустил, что это может произойти. По словам Трампа, он считает отставного генерала Мэттиса "в некотором роде демократом".
Donaldas Trumpas, Jamesas Mattisas
© Reuters / Scanpix

Президент заявил об этом в записанном заранее интервью программе "60 минут" на канале CBS.

"Может быть, он [планирует уйти]", – сказал Трамп, согласно выдержкам из стенограммы интервью, опубликованным в воскресенье, до выхода программы в эфир.

"Я думаю, он в некотором роде демократ, если хотите знать правду. Но генерал Мэттис – хороший человек. Мы очень хорошо ладим. Возможно, он уйдет", – добавил Трамп.

"Голос Америки"
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