Президент заявил об этом в записанном заранее интервью программе "60 минут" на канале CBS.
"Может быть, он [планирует уйти]", – сказал Трамп, согласно выдержкам из стенограммы интервью, опубликованным в воскресенье, до выхода программы в эфир.
"Я думаю, он в некотором роде демократ, если хотите знать правду. Но генерал Мэттис – хороший человек. Мы очень хорошо ладим. Возможно, он уйдет", – добавил Трамп.
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