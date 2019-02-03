"Я не отбрасываю никаких вариантов", – заявил Трамп в интервью программе "Лицом к нации" на канале CBS, которое вышло в эфир в воскресенье, через неделю после завершения рекордного, 35-дневного шатдауна, затронувшего четверть правительственных функций.

"Я не люблю отбрасывать варианты. Такова альтернатива", – добавил он.

При этом президент сказал: "Это может быть чрезвычайное положение, это может быть что-то другое, и вы знаете, что чрезвычайное положение объявлялось много раз. Речь действительно идет о вторжении в нашу страну торговцев людьми".

"Эти люди – ужасные люди, которые ввозят в основном женщин, ввозят женщин и детей в нашу страну, – сказал он. – Торговля людьми. Поэтому нам нужна защищенная граница. А получить защищенную границу можно только с помощью физического барьера. Нужна стена. Поэтому, если кто-то говорит, что она не нужна, они просто играют в игры".

Он подверг критике спикера контролируемой демократами Палаты представителей Нэнси Пелоси за то, что она продолжает выступать против строительства стены за счет налогоплательщиков.

Возведение стены, за которое должна заплатить Мексика, было любимым обещанием Трампа во время его успешной предвыборной кампании в 2016 году. Но теперь он просит, чтобы Конгресс одобрил выделение денег на ее строительство.

"Думаю, что [Пелоси] наносит очень большой ущерб нашей стране, – сказал Трамп. – Она знает, что барьер нужен. Она знает, что нам нужна охрана границ. Она хотела завоевать политические очки. Мне кажется, что это очень плохая политика, потому что, фактически, ей нужны открытые границы. Ее не заботит торговля людьми, в противном случае она бы так не поступала".

Перед интервью CBS, которые было записано в пятницу, Трамп допустил, что он может объявить об издании акта исполнительной власти для строительства стены во время ежегодного доклада "О положении дел в стране", с которым он выступит на совместном заседании палат Конгресса во вторник. Он также допустил, что может подождать с решением о стене до 15 февраля, когда финансирование министерства внутренней безопасности и других правительственных ведомств вновь истечет.

Двухпартийная комиссия Конгресса ведет переговоры о плане обеспечения безопасности границ, но находящиеся в оппозиции демократы пока не предложили выделить деньги для стены Трампа. Президент называл эти дискуссии пустой тратой времени. Он требует выделить на строительство стены 5,7 миллиарда долларов, в то время как демократы предлагают выделить дополнительные деньги на другие средства обеспечения охраны границ.

По словам Трампа, Пелоси "обходится стране в сотни миллиардов долларов".

"Потому что вот что происходит, когда у вас дырявая граница, когда к вам потоком идут наркотики, и когда по всей стране гибнут люди из-за таких людей, как Нэнси Пелоси, которая не хочет обеспечить надлежащую безопасность границ по политическим причинам, она оказывает ужасную медвежью услугу нашей стране, – пояснил он. – А 15 числа мы все очень хорошо подготовим [к объявлению чрезвычайного положения".