"Огромное количество людей идут через Мексику с целью пересечь нашу южную границу, - написал во вторник президент США на своей странице в Twitter. - Мы уже отправили дополнительные войска [на границу с Мексикой]. В случае необходимости мы построим стену из живых людей".

Tremendous numbers of people are coming up through Mexico in the hopes of flooding our Southern Border. We have sent additional military. We will build a Human Wall if necessary. If we had a real Wall, this would be a non-event!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 5, 2019

Трамп также указал, что постройка реального барьера позволит не прибегать к таким радикальным мерам. "Если бы у нас была настоящая стена, то [возведение "живого" барьера"] стало бы бессмысленным мероприятием", - заключил он.

Дональд Трамп почти с первого дня прихода в Белый дом в январе 2017 года старается реализовать свои предвыборные обещания - ужесточить миграционную политику и усилить пограничный контроль, особенно на южной границе. Президент не раз заявлял, что нелегальные мигранты являются "преступниками", которых необходимо выявлять и депортировать. Указ о постройке стены на границе с Мексикой он подписал уже через несколько дней после инаугурации, но Конгресс США до сих пор не выделил необходимые для этого средства, передает ТАСС.

В связи с отказом демократов принять ультиматум Трампа и включить в госбюджет свыше 5,7 млрд долларов на сооружение барьера на границе с Мексикой 22 декабря 2018 года произошла приостановка работы федерального правительства. 25 января президент США подписал законопроект, который предполагает предоставление средств для восстановления до 15 февраля работы федерального правительства, деятельность которого из-за бюджетного кризиса была приостановлена на рекордные для страны 35 дней. При этом исполняющий обязанности руководителя аппарата сотрудников Белого дома Мик Малвэн не исключил, что если к тому времени Белому дому и Конгрессу не удастся договориться, в стране может произойти очередной "шатдаун".

В свою очередь американский лидер написал в микроблоге Twitter, что подписание временного бюджета не является уступкой демократам, а говорит лишь о его уважительном отношении к госслужащим, которые на время бюджетного кризиса были отправлены в неоплачиваемый отпуск или работали без оплаты. Трамп также сообщил, что может ввести 15 февраля режим ЧП на границе с Мексикой для выделения средств на строительство стены без одобрения Конгресса.