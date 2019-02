"Огромное количество людей идут через Мексику с целью пересечь нашу южную границу, - написал во вторник президент США на своей странице в Twitter. - Мы уже отправили дополнительные войска [на границу с Мексикой]. В случае необходимости мы построим стену из живых людей".

Tremendous numbers of people are coming up through Mexico in the hopes of flooding our Southern Border. We have sent additional military. We will build a Human Wall if necessary. If we had a real Wall, this would be a non-event!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 5, 2019