Трамп также напомнил, что несколько месяцев назад он отказался от встречи с венесуэльским лидером Николасом Мадуро.

Трампу был задан вопрос о том, готов ли он лично вести консультации с Мадуро об отставке последнего. "Он запросил встречу, но я отказался, поскольку ситуация зашла уже очень далеко", - сказал президент США.

На вопрос о том, когда именно Мадуро предлагал провести встречу, Трамп ответил: "Увидим, что будет. Он хотел встретиться несколько месяцев назад". Трамп пояснил, что принял решение не встречаться с Мадуро в то время, "поскольку в Венесуэле происходило много ужасных вещей".

"Это была самая богатая страна в этой части мира, очень важной части мира, - сказал Трамп. - А теперь вы видите бедность, вы видите страдания, вы видите преступность, вы видите все, что происходит. Так что, думаю, процесс идет - очень, очень масштабные протесты".

Накануне Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон призвал руководство ВС Венесуэлы перейти на сторону оппозиции. "Обращаюсь к руководству Вооруженных сил Венесуэлы, именно сейчас наступило время выступить на стороне народа Венесуэлы. Ваше право и обязанность - защищать конституцию и демократию в Венесуэле", - записал он в Twitter.

Напомним, 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других государств. 28 января Вашингтон ввел санкции против венесуэльской нефтедобывающей компании PDVSA, а позже передал Гуайдо контроль над частью активов Венесуэлы в банках США.

Европейские страны, в числе которых Великобритания, Германия, Испания, Нидерланды и Франция, 26 января заявили, что признают Гуайдо временным президентом, если действующий лидер Николас Мадуро не объявит о проведении выборов в течение восьми дней. В поддержку Мадуро высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор и Турция. Генсек ООН призвал к диалогу для разрешения кризиса.