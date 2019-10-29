На оговорку обратил внимание американский журналист Дэниэл Дэйл в твиттере, слова американского лидера также приводятся на сайте Белого дома.
Комментируя расследование дела об импичменте после публикации стенограммы его разговора с Зеленским, Трамп заявил, что их беседа была "отличной", а его противники попытались раздуть из нее скандал.
trump calling Ukraine Pres. Russian. pic.twitter.com/az60EIGy0z— Barry Thomas Goldberg (@barrytgoldberg) October 28, 2019
"И, вишенка на торте — российский, как вы знаете, новый российский президент, хороший человек, выступил с заявлением. И там ничего не было. Не было никакого давления на него", — сказал он.
Ранее СМИ сообщили, что в состоявшемся 25 июля телефонном разговоре с Зеленским Трамп мог просить его о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Позже Белый дом опубликовал стенограмму, подтвердившую, что американский лидер попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дела самого Хантера Байдена.
Затем демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника, президент эти обвинения отрицает.
Зеленский, в свою очередь, заявил, что обнародование деталей его разговора с Трампом "немного подрывает дипломатические отношения" между странами.
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