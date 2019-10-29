Президент США Дональд Трамп назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России".
Volodymyras Zelenskis
© AFP / Scanpix

На оговорку обратил внимание американский журналист Дэниэл Дэйл в твиттере, слова американского лидера также приводятся на сайте Белого дома.

Комментируя расследование дела об импичменте после публикации стенограммы его разговора с Зеленским, Трамп заявил, что их беседа была "отличной", а его противники попытались раздуть из нее скандал.

Статьи по теме:
Зеленский заявил об обещании Трампа помочь ему вернуть Крым  (22)
Трамп раскритиковал Европу за то, что он считает недостаточной поддержкой Украины

"И, вишенка на торте — российский, как вы знаете, новый российский президент, хороший человек, выступил с заявлением. И там ничего не было. Не было никакого давления на него", — сказал он.

Ранее СМИ сообщили, что в состоявшемся 25 июля телефонном разговоре с Зеленским Трамп мог просить его о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Позже Белый дом опубликовал стенограмму, подтвердившую, что американский лидер попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дела самого Хантера Байдена.

Затем демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника, президент эти обвинения отрицает.

Зеленский, в свою очередь, заявил, что обнародование деталей его разговора с Трампом "немного подрывает дипломатические отношения" между странами.

РИА "Новости"
Статьи по теме:

Стенограмма беседы Трампа и Зеленского: Трамп просил расследовать действия Байдена (12)

На сайте Белого дома опубликована полная стенограмма...

В мире

Досрочные выборы в Британии пройдут в декабре - оппозиция решилась побороться с Джонсоном

Оппозиционная Лейбористская партия во вторник...

Украина и ЛНР заявили о начале разведения войск в Золотом (1)

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко...

Трамп назвал Зеленского "новым президентом России" (4)

Президент США Дональд Трамп назвал украинского...

Британские спасатели не смогли помочь человеку, повисшему вниз головой на фабричной трубе (2)

На севере Англии спасатели после 15-часовой операции...

Из Вьетнама в Британию: опасное путешествие за большие деньги (1)

В числе погибших нелегальных мигрантов, тела которых...

TOP новостей

Науседа ответил Лукашенко по поводу военных США: Литва не стремится запугать соседей (318)

Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что военные...

За год в Литве удвоилось число работающих иностранцев: кем работают? (12)

За последний год в Литве почти в два раза выросло...

Осторожно: этой ночью движение на дорогах Литвы осложнят туман и гололед

В среду ночью в Литве движение на дорогах будет...

Vizualizacija // Lietuvos architektų sąjungos nuotr. Alberto tiltas // Lietuvos architektų sąjungos nuotr. Neries vartai // Lietuvos architektų sąjungos nuotr. Lux semita // Lietuvos architektų sąjungos nuotr.

Стал известен победитель конкурса на строительство нового пешеходного моста в Вильнюсе (6)

Выясняются победители архитектурного конкурса на...

Расследование: оружие, пропавшее из Оружейного фонда Литвы, продавалось на черном рынке (25)

Литовская Криминальная полиция проводит...