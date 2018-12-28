Трамп назвал закрытие границы с Мексикой "прибыльной операцией"

Президент США Дональд Трамп выдвинул американским законодателям ультиматум: либо конгресс согласовывает бюджет на строительство стены на границе с Мексикой, либо Штаты будут вынуждены полностью закрыть свою южную границу. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

Из-за споров по поводу выделения средств на строительство стены конгресс США не принял бюджет страны. С 0:00 понедельника, 24 декабря (8:00 мск), в США в связи с этим произошла частичная приостановка работы правительства. Функционировать из-за отсутствия финансирования прекратил ряд федеральных ведомств, в том числе, Минфин, МВД и Госдепартамент. Так называемый шатдаун продолжается уже пятый день.

"Мы будем вынуждены полностью закрыть южную границу, если демократы-обструкционисты не дадут нам денег на возведение стены и [не позволят нам] изменить нелепые иммиграционные законы, которыми обременена наша страна", — заявил Трамп. "Трудно поверить в существование такого конгресса и президента, которые одобрили бы" подобные законы, добавил президент.

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Соединенные Штаты, как также заметил глава государства, "теряют слишком много денег на торговле с Мексикой в рамках НАФТА (Североамериканского соглашения о свободной торговле. — РБК)". Сумма потерь, по подсчетам Трампа, составляет "более $75 млрд в год". "Поэтому я бы назвал закрытие южной границы прибыльной операцией", — подчеркнул американский лидер.

"Мы либо достраиваем стену, либо закрываем южную границу", — заявил Трамп, заметив, что в Гондурасе, по его данным, формируется новый караван мигрантов, и власти этой страны никак не противодействуют этому. "Гондурас, Гватемала и Сальвадор ничего не делают для Соединенных Штатов, но забирают наши деньги. Мы будем прекращать всю нашу помощь этим трем странам, которые пользуются США в течение многих лет", — заключил президент.​

Строительство стены на границе с Мексикой было одним из пунктов предвыборной программы Трампа. В 2016 году он подтвердил намерение построить стену. В декабре в своем микроблоге глава государства объявил, что одобрил один из предложенных вариантов конструкции забора, который может появиться на южной границе США. К своей записи Трамп тогда прикрепил изображение 5-6-метрового частокола с заостренными вершинами. "Дизайн нашего стального барьера абсолютно эффективный и в то же время красивый", — отмечал президент.